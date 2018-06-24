الفرعون صلاح يدرس الاعتزال دوليا عقب مونديال روسيا

كشفت شبكة قنوات "CNN" الأمريكية عبر موقعها الرسمي، أن المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي يفكر في الاعتزال دوليا بعد مباراة السعودية غدا الاثنين.

وجاء في تقرير للقناة، أن صلاح يدرس الاعتزال الدولي عقب انتهاء كأس العالم 2018، والمشاركة في خروج الفراعنة من المونديال بعد الهزيمة في أول جولتين أمام الأوروغواي وروسيا ضمن المجموعة الأولى.

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وتغيب محمد صلاح عن المواجهة الأولى للفراعنة أمام الأوروغواي بسبب إصابته مع فريقه الإنجليزي أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

بينما شارك في لقاء روسيا والذي خسره الفراعنة أيضا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، أحرزه محمد صلاح من ركلة جزاء.

المصدر: misryon.com