الاستقالات تضرب جهاز منتخب الفراعنة

قرر إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، الاستقالة من منصبه، عقب الانتهاء من منافسات بطولة كأس العالم 2018، والتي تستضيفها روسيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 15 يوليو المقبل.

ويأتي تفكير لهيطة، في الاستقالة عقب الهجوم الذي تلقاه من اللاعبين وبعثة المنتخب الوطني، بسبب اختياره مدينة غروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية للبقاء فيها طوال فترة المونديال.

وحملت بعض الجماهير والنقاد لهيطة، مسؤولية دخول الفنانين والمشاهير إلى غرف ملابس اللاعبين والتواجد في الفندق ليلة مباراة روسيا، الحاسمة في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وودع المنتخب المصري مبكرا منافسات مونديال روسيا عقب تلقيه هزيمتين أمام الأوروغواي بهدف دون رد، وأمام روسيا بثلاثية مقابل هدف وحيد، دون النظر لمباراته الأخيرة أمام السعودية، والتي ستقام عصر غدٍ الاثنين ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم.

المصدر: misryon.com