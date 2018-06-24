السباح السوري فراس معلا يحرز ذهبية بطولة روسيا لفئة الماسترز

حقق السباح السوري العالمي فراس معلا المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة روسيا للسباحة في المياه المفتوحة لفئة الماسترز التي أقيمت على شواطئ البحر الأسود في مدينة أنابا.

وفي مكالمة حصرية مع RT قال معلا: "الفوز في بطولة روسيا لمسافة 2.5 كيلومترا بمشاركة 147 متسابقا من جميع الفئات يعتبر إنجازا رائعا ودفعة قوية قبل مشاركتي في بطولة أوروبا (باسم روسيا) التي ستقام في سلوفينيا خلال سبتمبر المقبل، وستكون مسافة السباق فيها 3 كم و5 كم.

RT

ويعد معلا، وهو من مواليد العام 1971 أول سباح في العالم يسبح بين قارتي أوروبا وآسيا عندما سبح بين قبرص واللاذقية عام 2007 لمسافة 110 كم بزمن قدره 41 ساعة متواصلة كما سبق له عبور بحر المانش بين إنجلترا وفرنسا عام 2002 بزمن 20 ساعة.

ولدى معلا سجل حافل بالإنجازات الخارجية الأخرى أبرزها بطولة العالم للهواة في سباق كابري نابولي بإيطاليا لمسافة 35 كيلومترا عام 1990، وبطل العرب في سباق 20 كيلومترا الذي أقيم في سوريا عام 1991، والمركز الثالث مع المنتخب السوري في بطولة العالم بسويسرا عام 1992، والمركز الأول في سباق كندا العالمي لمسافة 10 كيلومترات عام 2000، والمركز الأول مع المنتخب في سباق 5 كيلومترات ضمن بطولة آسيا التي أقيمت في قطر عام 2002، والمركز الثاني للفردي في البطولة ذاتها إضافة إلى برونزية العالم للماسترز في هنغاريا.

المصدر: RT

أليكسي اسبر