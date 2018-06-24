صاحب الهدف القاتل في شباك الفراعنة يغيب عن مباراة روسيا

سيفتقد منتخب الأوروغواي خدمات مدافعه خوسيه ماريا خيمينيز في المباراة الفاصلة على صدارة المجموعة الأولى ضد روسيا غدا في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات بسبب إصابة في الفخذ.

وأفاد اتحاد الأوروغواي لكرة القدم أن قلب دفاع أتلتيكو مدريد الإسباني لن يشارك في مباراة روسيا غدا الاثنين، بسبب تعرضه للإصابة.

وستكون المباراة حاسمة في تحديد متصدر المجموعة بعدما ضمنت الأوروغواي وروسيا بلوغ الدور الثاني على حساب مصر والسعودية.

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وفازت روسيا في المباراتين الأوليين على السعودية 5-0 وعلى مصر 3-1، بينما فازت الأوروغواي على مصر 1-0 بهدف سجله خيمينيز نفسه برأسية متقنة في الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة، وعلى السعودية 1-0.

ويلاقي أول وثاني المجموعة الأولى في ثمن النهائي، ثاني وأول المجموعة الثانية تواليا. وتتنافس ثلاثة منتخبات على بطاقتي المجموعة الثانية هي البرتغال وإسبانيا وإيران، علما أن الجولة الأخيرة الفاصلة لهذه المجموعة تقام الاثنين أيضا، وتجمع بين إسبانيا والمغرب، والبرتغال وإيران.

المصدر: أ ف ب