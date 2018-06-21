الدب الروسي يملأ خزائنه بملايين الدولارات بتأهله للدور الثاني من المونديال

أضاف المنتخب الروسي 4 ملايين دولار إلى خزائنه بتأهله إلى الدور الثاني لنهائيات النسخة الـ21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018.

وكان المنتخب الروسي قد حصل على 8 ملايين دولار لمشاركته في دور المجموعات في المونديال.

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وحصلت جميع المنتخبات الـ32 المشاركة في العرس الكروي العالمي على 8 ملايين دولار.

وسيحصل كل منتخب يصل إلى الدور الثاني على 4 ملايين دولار إضافية.

كما سيحصل كل منتخب يصل إلى الدور ربع نهائي على 4 ملايين إضافية.

وسيحصل صاحب المركز الرابع على 22 مليون دولار.

وسيحصل بطل العالم على 38 مليون دولار، وصاحب المركز الثاني على 28 مليون دولار، فيما سيحصد صاحب المركز الثالث 24 مليون دولار.

وتبلغ مجموع الجوائز التي سيوزعها الاتحاد الدولي لكرة القدم 400 مليون دولار، بزيادة مقدارها 12% عن قيمة الجوائز التي شهدها مونديال البرازيل 2014.

المصدر: championat.com

أليكسي اسبر