معاقبة 3 مشجعين بريطانيين غنوا لهتلر في روسيا

عاقبت محكمة بريطانية 3 مشجعين بالحرمان من حضور مباريات كرة القدم، لترديدهم أغاني معادية للسامية ورد فيها ذكر هتلر، خلال تواجدهم في مدينة فولغوغراد الروسية خلال المونديال 2018.

وحظرت المحكمة على أحد المشجعين حضور مباريات كرة القدم لمدة 5 سنوات، بينما لم تتحدد بعد درجة عقوبة المشجعين الآخرين، وتم تأجيل النظر في قضيتهما حتى الـ26 من الشهر الجاري.

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وانتشر في وقت سابق فيديو، يظهر فيه المشجعون البريطانيين الثلاثة وهم يؤدون التحية النازية، ويرددون أغاني ورد فيها اسم هتلر، خلال تواجدهم في مدينة فولغوغراد جنوب شرقي الشطر الأوروبي من روسيا، التي تستضيف مجموعة من مباريات مونديال 2018.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، أدان تصرف المشجعين الثلاثة.

المصدر:rsport.ria.ru