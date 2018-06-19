البعوض هاجم الإنجليز والتوانسة في فولغوغراد

اشتكى لاعبو ومشجعو المنتخبين الإنجليزي والتونسي من مهاجمة البعوض والبرغش لهم بأعداد كبيرة، في مدينة فولغوغراد، حيث جرت يوم أمس مباراة بين المنتخبين ضمن تصفيات مونديال روسيا 2018.

وذكر موقع Championat.com، أن الرياضيين من الدولتين اضطروا، خلال فترة التحمية، وكذلك الاستراحة بين الشوطين، إلى استخدام المواد الكيميائية الطاردة للبعوض.

وقال مهاجم المنتخب الإنجليزي، هاري كين: "أبلغونا بشكل مسبق، أن أسراب البرغش والبعوض ستكون بأعداد كبيرة. ولكن عندما خرجنا للتحمية، كانت أعدادها أكبر بكثير مما توقعنا. واضطررنا لاستخدام البخاخات المضادة للبعوض والحشرات حتى لا تهاجمنا خلال المباراة".

أما الضيوف من تونس، فلم يتوقعوا الاصطدام بمثل هذه المشكلة. وقال المشجع التونسي عمر طرابلسي في حديث لصحيفة محلية: "الجميع هنا في غاية الود، إلا البعوض والبرغش. لا أعرف سبب كراهيتهم لنا. لقد حاولوا التهامنا".

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وأشارت وكالة تاس، إلى أن السلطات قامت قبيل المباراة، ببخ كل أرض ملعب "فولغوغراد ارينا" وكذلك منطقة تجمع المشجعين، بمواد كيميائية خاصة بمكافحة البعوض.

ومن المعروف، أن المباراة انتهت بفوز المنتخب الإنجليزي على نظيره التونسي بنتيجة 2-1.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين