منتخب ألمانيا يعتذر لنظيره السويدي

قدم منتخب ألمانيا اعتذاره لنظيره السويدي بعد التصرفات غير المسؤولة التي صدرت عن طاقمه عقب نهاية مباراة الفريقين التي أقيمت أمس ضمن منافسات المجموعة السادسة لمونديال روسيا 2018.

وجاء في تغريدة نشرها المنتخب في تويتر: "كانت مباراة مفعمة بالحماس. في نهاية اللقاء، سمح طاقمنا التدريبي برد فعل عاطفي مبالغ فيه أو إيماءات عاطفية تجاه دكة بدلاء منتخب السويد. هذا التصرف لا يتوافق مع أسلوبنا ونعتذر لمدرب منتخب السويد وللفريق".

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وانتقد مدرب منتخب السويد يان أندرسون في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة سلوك بعض الأفراد في المنتخب الألماني، مؤكدا أن بعض اللاعبين الألمان تصرفوا بشكل غير صحيح، وقاموا بحركات أثارت غضبه.

وحققت ألمانيا فوزا "قاتلا" على السويد، بهدفين مقابل هدف واحد، وجاء الهدف الألماني الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع وحمل توقيع المتألق توني كروس.

المصدر: rsport.ria.ru