هدف كروس "القاتل" في شباك السويد يدخل تاريخ ألمانيا

قاد النجم الألماني توني كروس منتخب بلاده لتحقيق فوز ثمين على نظيره السويدي (2-1) في اللقاء الذي أقيم أمس، ضمن منافسات المجموعة السادسة لمونديال روسيا 2018.

وسجل كروس هدفا "قاتلا" في الدقيقة (95)، أنعش به حظوظ ألمانيا في المنافسة على إحدى البطاقتين في المجموعة السادسة المؤهلتين إلى الدور الثاني.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هدف كروس الذي جاء في الدقيقة (95)، هو أكثر هدف متأخر سجله منتخب ألمانيا في تاريخ مشاركاته في نهائيات كأس العالم على الإطلاق.

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وبفوزها على السويد، ارتقت ألمانيا إلى المركز الثاني في سلم ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، ويتحتم عليها الفوز في الجولة المقبلة الأخيرة أمام كوريا الجنوبية، لمواصلة حملة الدفاع عن لقبها في بطولة كأس العالم.

المصدر: وكالات