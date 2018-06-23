كروس ينقذ ألمانيا من الهاوية في مونديال روسيا 2018

قاد الألماني توني كروس منتخب بلاده إلى الفوز على نظيره السويدي، في الوقت القاتل من اللقاء الذي جمعهما، اليوم السبت، وذلك في الجولة الثانية لدور المجموعات من مونديال روسيا 2018.

ووضع المهاجم السويدي، أولا تويفونين، منتخب بلاده في المقدمة بهدف سجله، عند الدقيقة 32، من زمن الشوط الأول، بتسديدة رائعة ومتقنة "لوب" من فوق رأس الحارس الألماني العملاق مانويل نوير.

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ورد النجم الألماني ماركو رويس بهدف التعادل للمانشافت، في الدقيقة 48، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت كرته بأحد السويديين وغيرت مسارها قبل أن تعانق الشباك.

وتلفى منتخب ألمانيا ضربة موجعة، في الدقيقة 82، بعد طرد مدافعها جيروم بواتينغ لتلقيه البطاقة الصفراء الثانية بسبب الخشونة الزائدة.

ولكن النجم الألماني توني كروس اقتنص هدف الفوز للماكينات، بالرغم من النقص العددي، في الوقت القاتل في الدقيقة السادسة المحتسبة بدلا من الضائع، بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، في المقص الأيمن البعيد، على ملعب "فيشت"، في مدينة سوتشي.

وحقق المنتخب الألماني انتصاره الأول في مونديال روسيا، وأنعش آماله في مواصلة الدفاع عن اللقب، بعد هزيمته في المباراة الافتتاحية أمام المكسيك بهدف وحيد.

وتتصدر المكسيك قائمة المجموعة السادسة، بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام ألمانيا والسويد، ومن ثم كوريا الجنوبية في المرتبة الرابعة الأخيرة من دون نقاط.

المصدر: RT

نايف الكوردي