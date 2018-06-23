كل شيء

التشكيلة الأساسية لمباراة ألمانيا والسويد

23 يونيو 2018 | 17:51 GMT
التشكيلة الأساسية لمباراة ألمانيا والسويد
انسخ الرابط https://ar.rt.com/kexf
/ Sputnik

يخوض المنتخب الألماني مباراة هامة جدا أمام نظيره السويدي، اليوم السبت في الساعة (21:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، وذلك في الجولة الثانية لدور المجموعات من مونديال روسيا 2018.

وكشف المدير الفني لمنتخب ألمانيا، يواكيم لوف، والمدير الفني لمنتخب السويد، يان اندرسون، عن التشكيلة الأساسية لخوض هذه المباراة الهامة، والتي ستقام على ملعب "فيشت"، في مدينة سوتشي:

 

المصدر: twitter/FifaWorldCup

نايف الكوردي 

مشهور في المجتمع
التشكيلة الأساسية لمباراة ألمانيا والسويد
23 يونيو 2018 | 17:51 GMT
صورة.. هل أبدى راموس شماتة بالفرعون محمد صلاح؟
23 يونيو 2018 | 17:32 GMT
مدرب المنتخب التونسي يعلق على الخسارة القاسية أمام بلجيكا
23 يونيو 2018 | 17:22 GMT
الإصابات تزيد معاناة الأرجنتين قبل مواجهة نيجيريا الحاسمة
23 يونيو 2018 | 16:13 GMT
الغارديان: لا تصدقوا الضجيج الحقود حول RT
23 يونيو 2018 | 15:51 GMT
المكسيك تضع قدما في ثمن النهائي بفوز على كوريا الجنوبية
23 يونيو 2018 | 15:25 GMT
مونديال روسيا.. لوكاكو يعادل رقم رونالدو بعد مباراة تونس
23 يونيو 2018 | 15:11 GMT
نيمار يهين قائد منتخب بلاده خلال مباراة كوستاريكا
23 يونيو 2018 | 15:07 GMT
مونديال روسيا 2018 يحقق رقما قياسيا
23 يونيو 2018 | 14:53 GMT
التشكيلة الرسمية لموقعة المكسيك وكوريا الجنوبية
23 يونيو 2018 | 14:25 GMT
مارادونا: أريد أن أحضر تدريبات الأرجنتين كي أعلم اللاعبين
23 يونيو 2018 | 14:09 GMT
توقعات مورينيو .. لمباراة إنجلترا وبنما
23 يونيو 2018 | 12:15 GMT
تونس تقترب من وداع المونديال بعد خسارة قاسية من بلجيكا
23 يونيو 2018 | 11:59 GMT
بعد تسديدة صاروخية طائشة.. وكالة الفضاء الروسية تمازح رونالدو (فيديو)
23 يونيو 2018 | 11:32 GMT
مونديال روسيا.. التشكيلة الرسمية لمواجهة تونس وبلجيكا
23 يونيو 2018 | 10:57 GMT
بالفيديو..توافد جماهير تونس على ملعب "سبارتاك"
23 يونيو 2018 | 10:51 GMT
مشاركة موتينيو أمام إيران محفوفة بالشكوك
23 يونيو 2018 | 10:12 GMT
لاعب كولومبيا مهدد بالقتل بعد طرده في مباراة اليابان
23 يونيو 2018 | 09:45 GMT
التحقيق في "حركة مشينة" ارتكبها نجم منتخب الفراعنة ضد زميله
23 يونيو 2018 | 08:43 GMT
ازدياد فرص تأهل الأرجنتين "الجريحة" للدور الثاني بعد فوز نيجيريا
23 يونيو 2018 | 07:45 GMT
ثلاث مواجهات نارية اليوم في مونديال روسيا
23 يونيو 2018 | 07:20 GMT
مدرب كرواتيا التي قهرت الأرجنتين درب في الخليج
23 يونيو 2018 | 07:11 GMT
لهذا السبب طالبت الأرجنتين روسيا بترحيل 4 من مشجعيها!
23 يونيو 2018 | 06:46 GMT
تعرف على سر الاحتفال الغريب لثنائي سويسرا بعد التسجيل في مونديال روسيا
22 يونيو 2018 | 22:20 GMT
شاهد.. أهداف مباريات اليوم التاسع من مونديال روسيا 2018
22 يونيو 2018 | 21:25 GMT
مونديال 2018.. دموع نيمار تقابل بانتقادات وقلق في البرازيل
22 يونيو 2018 | 21:05 GMT
مونديال روسيا.. احتمال غياب 4 لاعبين سويديين أمام ألمانيا
22 يونيو 2018 | 20:34 GMT
المغرب ينفي نيته الترشح لاستضافة المونديال رفقة الجزائر
22 يونيو 2018 | 20:17 GMT
دقيقة حداد فى التلفزيون الأرجنتيني عقب الخسارة "المهينة" أمام كرواتيا
22 يونيو 2018 | 20:16 GMT
لاعبو منتخب مصر يؤدون الصلاة في "قلب الشيشان"
22 يونيو 2018 | 19:58 GMT
بالفيديو.. الجماهير التونسية تشعل الأجواء في العاصمة موسكو
22 يونيو 2018 | 19:38 GMT
توقعات مورينيو .. لمباراة ألمانيا والسويد
22 يونيو 2018 | 18:19 GMT
سويسرا تغتال أحلام صربيا في مونديال الوقت "القاتل"
22 يونيو 2018 | 18:06 GMT
هل تلعب السعودية في مونديال قطر 2022!؟
22 يونيو 2018 | 17:58 GMT
الروس والعرب في المونديال .. تعاطف متبادل وحفاوة بالغة!
22 يونيو 2018 | 17:45 GMT
مونديال روسيا.. التشكيلة الرسمية لموقعة صربيا وسويسرا
22 يونيو 2018 | 17:30 GMT
البرازيل تعادل الرقم القياسي لألمانيا في كأس العالم
22 يونيو 2018 | 17:08 GMT
موسى يقود نيجيريا لفوز ثمين على آيسلندا
22 يونيو 2018 | 16:55 GMT
نيمار يكسر رقم روماريو ويصبح ثالث أفضل هداف للبرازيل
22 يونيو 2018 | 16:04 GMT
الشرطة الروسية تعيد لصحفي نيجيري حقيبته الضائعة (فيديو)
22 يونيو 2018 | 15:55 GMT