التشكيلة الأساسية لمباراة ألمانيا والسويد

يخوض المنتخب الألماني مباراة هامة جدا أمام نظيره السويدي، اليوم السبت في الساعة (21:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، وذلك في الجولة الثانية لدور المجموعات من مونديال روسيا 2018.

وكشف المدير الفني لمنتخب ألمانيا، يواكيم لوف، والمدير الفني لمنتخب السويد، يان اندرسون، عن التشكيلة الأساسية لخوض هذه المباراة الهامة، والتي ستقام على ملعب "فيشت"، في مدينة سوتشي:

المصدر: twitter/FifaWorldCup

نايف الكوردي