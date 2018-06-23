التشكيلة الأساسية لمباراة ألمانيا والسويد

يخوض المنتخب الألماني مباراة هامة جدا أمام نظيره السويدي، اليوم السبت في الساعة (21:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، وذلك في الجولة الثانية لدور المجموعات من مونديال روسيا 2018.
وكشف المدير الفني لمنتخب ألمانيا، يواكيم لوف، والمدير الفني لمنتخب السويد، يان اندرسون، عن التشكيلة الأساسية لخوض هذه المباراة الهامة، والتي ستقام على ملعب "فيشت"، في مدينة سوتشي:
#GER #SWE - ⏰أقل من ساعة إلى المباراة الثالثة والأخيرة!— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) June 23, 2018
ألمانيا 🆚 السويد
هنا التشكيلة الرسمية
تابعوا تفاصيل المباراة على المدونة المباشرة 👈https://t.co/VxqacTdhc1#GERSWE #روسيا2018 pic.twitter.com/ryximuxY10
المصدر: twitter/FifaWorldCup
نايف الكوردي