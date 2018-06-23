كفيتوفا تقترب من الدفاع عن لقب بطلة دورة برمنغها

أصبحت التشيكية بيترا كفيتوفا على بعد خطوة من الدفاع عن لقب بطلة دورة برمنغهام الإنجليزية للتنس، البالغة جوائزها أكثر من 900 ألف دولار، بتأهلها إلى النهائي.

وجاء تأهل النمة التشيكية على حساب منافستها الرومانية ميخايلا بوزارنيسكو بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-3) و(6-2) في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، واستغرقت ساعة واحدة و14 دقيقة.

وضربت بيترا كفيتوفا، المصنفة رابعة، موعدا في النهائي، مع السلوفاكية ماغدلينا ريباريكوفا، التي تغلبت بدورها على التشيكية الأخرى باربارا ستريتسوفا، بمجموعتين متتاليتين، بنتيجة: (7-6) و(6-4).

المصدر: "championat.com"

نايف الكوردي