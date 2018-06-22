توقعات مورينيو .. لمباراة ألمانيا والسويد

رجح المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي انضم مؤخرا لفريق قناة RT لتغطية كأس العالم 2018، كفة منتخب ألمانيا على نظيره السويدي في اللقاء الذي سيجمعهما غدا السبت في سوتشي جنوب روسيا.

وقال مورينيو: "لا شك في أن منتخب ألمانيا قوي جدا ويتمتع بالخبرة ويعرف كيف يفوز، وكيف ينافس".

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وفي ما يتعلق بالسويد، قال جوزيه مورينيو، إن "السبيشال وان" منتخب مثير للاهتمام، وتنظيمه التكتيكي ممتاز، وأضاف: "لا أعتقد أن لديه موهبة كافية في الهجوم من شأنها أن تخلق مصاعب كبيرة لألمانيا، ولذا فأعتقد أنهم سيحاولون تنظيم لاعبيهم بدفاع قوي راسخ. ومجددا أعتقد أن ألمانيا ستفوز".

يذكر أن ألمانيا حاملة اللقب، قد خسرت في مباراتها الأولى أمام المكسيك بهدف وحيد، بينما فازت السويد على كوريا الجنوبية ضمن منافسات المجموعة السادسة.

هذا ما توقعه جوزيه مورينيو، فما هي توقعاتكم التي يمكن لكم التعبير عنها بالتصويت عبر موقعنا.

المصدر: RT

نايف الكوردي