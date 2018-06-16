فيديو.. توقعات مورينيو للقاء ألمانيا والمكسيك في مونديال 2018

صرح المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي انضم منذ فترة لفريق قناة آرتي في تغطية كأس العالم، حول اللقاء المرتقب بين منتخبي ألمانيا والمكسيك، أن الأول يعرف كيف يفوز والثاني مشوق جدا.

وقال مورينيو: "ألمانيا تعرف كيف تفوز، ولماذا تفوز. وأعتقد أنها ستبقى ملتزمة بالمبادئ نفسها".

إقرأ المزيد

وفي المقابل، أضاف البرتغالي: "المكسيك منتخب مشوق جدا، ومبدع جدا، وأسلوبه في اللعب والاستمتاع بكرة القدم مسل جدا".

واختتم جوزيه مورينيو "السبيشال وان"حديثه، قائلا: "ولكني أفكر مرة أخرى وأرى قوة ألمانيا".

هذا ما توقعه جوزيه مورينيو، فما هي توقعاتكم، التي يمكن لكم التعبير عنها بالتصويت عبر موقع RT!.

المصدر: RT

نايف الكوردي