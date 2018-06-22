مونديال روسيا.. التشكيلة الرسمية لمواجهة آيسلندا ونيجيريا

يحتضن ملعب مدينة فولغوغراد، اليوم في الساعة 18:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، مواجهة مثيرة بين المنتخبين النيجيري والآيسلندي ضمن المجموعة الرابعة لمونديال روسيا.

وفيما يلي التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها كل من المدير الفني لمنتخب نيجيريا، الألماني جيرنوت روهر، والمدير الفني لنظيره الآيسلندي، هايمير هالغيرسون، مباراتهما الثانية في مونديال 2018:

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المصدر: twitter/fifaworldcup

أليكسي اسبر