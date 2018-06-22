مونديال روسيا.. التشكيلة الرسمية لمواجهة آيسلندا ونيجيريا

يحتضن ملعب مدينة فولغوغراد، اليوم في الساعة 18:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، مواجهة مثيرة بين المنتخبين النيجيري والآيسلندي ضمن المجموعة الرابعة لمونديال روسيا.
وفيما يلي التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها كل من المدير الفني لمنتخب نيجيريا، الألماني جيرنوت روهر، والمدير الفني لنظيره الآيسلندي، هايمير هالغيرسون، مباراتهما الثانية في مونديال 2018:
#NGA #ISL- ننتقل الآن إلى المباراة الثانية، مستعدون؟!— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) June 22, 2018
نيجيريا 🆚 أيسلندا
هنا التشكيلة الرسمية
لمتابعة تفاصيل المباراة 👈https://t.co/N9Z9DaZfWy#NGAISL #روسيا2018 pic.twitter.com/BLXEB0BZ7h
#NGA #ISL— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) June 22, 2018
طريقة لعب المنتخبين#NGAISL #روسيا2018 pic.twitter.com/ukWXj1IoVl
.@NGSuperEagles XI vs #Iceland #SoarSuperEagles #NGA #WorldCup #NGAISL pic.twitter.com/zFRfmXH5TL— 🇳🇬 Super Eagles (@NGSuperEagles) June 22, 2018
Our starting line-up is here! @GislasonRurik and @jondadi both start today! 🇮🇸🇮🇸🇮🇸 pic.twitter.com/7nouSXRTom— Icelandic Football (@icelandfootball) June 22, 2018
المصدر: twitter/fifaworldcup
أليكسي اسبر