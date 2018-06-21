ثلاثية كرواتية تضرب بالأرجنتين وتضعها على أبواب الخروج المبكر

حسمت كرواتيا تأهلها إلى الدور الثاني في مونديال روسيا بعدما وجهت ضربة موجعة للأرجنتين وتغلبت عليها 3-0 على ملعب "نيجني نوفغورود" في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة.

افتتح أنتي ريبيتش التسجيل لكرواتيا في (د.53) إثر خطأ فادح من حارس المرمى الأرجنتيني ويلي كاباييرو، ثم أضاف لوكا مودريتش الهدف الثاني في (د.81) و اختتم إيفان راكيتيتش التسجيل بالهدف الثالث في (د.90+1).

وبهذا الفوز "الغير متوقع" ارتفع رصيد كرواتيا إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد الأرجنتين عند نقطة واحدة في انتظار مباراة إيسلندا ونيجيريا، غدا، والتي سترسم ملامح المجموعة.

المصدر: RT