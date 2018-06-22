البرازيل تحقق في تصرف خادش للحياء صدر عن مشجعي السامبا وقعت ضحيته شابة روسية (فيديو)

حرّكت البرازيل تحقيقا ضد مشجعين برازيليين في روسيا، بعد انتشار فيديو لهم وهم يرددون عبارات بذيئة بالبرتغالية ترددها وراءهم هاوية روسية للكرة معتقدة أنها عبارات تشجيع للبرازيل.

وبعد انتشار الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي عمت موجة غضب كبيرة الشارع البرازيلي على تصرف مشجعيهم في روسيا، مع أبناء البلد المضيف الذي يستقبلهم وكافة المشجعين من مختلف أصقاع الأرض بحفاوة وتكريم منقطعي النظير.

Coxinhas brasileiros assediando garota russa, aproveitam o desconhecimento dela da língua portuguesa para abusar da cordialidade.

Isso tem que ser denunciado. pic.twitter.com/sfsEkWfJJP — Toni Lula da Silva Bulhoes (@ToniBulhoes) June 16, 2018

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وذكرت تقارير برازيلية أنه تم التعرف على أصحاب الفيديو، وتبين أن بينهم واحدا تم طرده من شركة طيران كان يعمل فيها، وآخر يعمل شرطيا وتنتظره لوائح تأديبية صارمة فور عودته إلى بلاده.

المصدر: ntv.ru

أليكسي اسبر