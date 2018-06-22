البرازيل تقهر كوستاريكا في الوقت القاتل ضمن مونديال روسيا

انتزع منتخب البرازيل فوزا ثمينا من نظيره الكوستاريكي، في الوقت القاتل من المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، وذلك في الجولة الثانية لدور المجموعات من مونديال روسيا 2018.

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ويدين السيليساو البرازيلي بالفضل الكبير في انتصاره الثمين لنجمه فيليبي كوتينيو، الذي اقتنص الهدف الأول له في الوقت القاتل، في الدقيقة الأولى المحتسبة بدلا من الضائع، ومن ثم سجله زميله نيمار هدف الأمان الثاني عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

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ورفع منتخب البرازيل رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 4 نقاط وانفرد بصدارة المجموعة الخامسة، بانتظار نتيجة مباراة منتخبي صربيا وسويسرا، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

بينما مني منتخب كوستاريكا بالهزيمة الثانية على التوالي، وأصبح خامس منتخب يودع مونديال 2018 رسميا.

وكان منتخب السيليساو البرازيلي قد بدأ مشواره في نهائيات النسخة الـ 21 لبطولة كأس العالم 2018، بتعادل مخيب أمام نظيره السويسري بهدف لكل منهما، بينما خسر منتخب كوستاريكا أمام نظيره الصربي بهدف وحيد.

المصدر: RT

نايف الكوردي