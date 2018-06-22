القحطاني يعلق على إمكانية إطلاق السعودية قنوات منافسة لـ"beIN SPORTS"

أكد المستشار بالديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، أن الجهات السعودية تتخذ خطوات قانونية ضد شبكة قنوات "beIN SPORTS"، بسبب "إقحام السياسة في الرياضة"، وتطالب بكسر احتكارها.

وتقدمت الجهات السعودية بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد مباراة السعودية وروسيا، يوم 14 يونيو الجاري، في افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، المقامة حاليا في روسيا.

وقال القحطاني، في تصريحات خاصة لـ CNN، إن:"القناة القطرية مارست تجاوزات هائلة ضد بلادي وضد الشعب السعودي". وأرجع سبب حدة تصريحاته ومواقفه تجاه قطر في تغريداته على تويتر إلى "ما يفعله النظام القطري"، قائلا إنها "اللغة التي يفهمها النظام القطري"، لكنه شدد في الوقت نفسه على تقديره للشعب القطري، معتبرا أنه "ضحية" للنظام الحاكم.

بعض الإخوة يلومني على مايراه شدة بالعبارة.

لكل مقام مقال. والحديث هذه الأيام يحتاج لهذه اللغة. ولو رجعتم لتغريداتي قبلها لما وجدتم ذلك. — سعود القحطاني (@saudq1978) June 27, 2017

وأشار القحطاني إلى أن "الاحتكار القطري أصبح كارثة لمتابعي كرة القدم، ونحن هنا نطالب بالتدخل لكسر الاحتكار الذي تقوم به beIN SPORTS حتى لا تتفاقم مشاكل النقل التلفزيوني أكثر" مطالبا بتفعيل المواثيق الأولمبية حول عدم استغلال المنافسات الرياضية لتمرير أجندتها السياسية.

وحول موضوع قرصنة Beoutq، التي نفت السعودية أنها تدعمها، قال القحطاني إن: "المملكة تقوم بإجراءات صارمة للحد من القرصنة بكافة صورها، فالمملكة تحترم مسألة حماية الحقوق الفكرية وتلتزم بالاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص"، مشيراً إلى أن مشكلة القرصنة مشكلة دولية، فهناك عدد من الدول الأخرى قامت بإجراءات مماثلة وصادرت أجهزة قرصنة كالكويت وعمان، كما أن هناك مشاكل مشابهة في عدد من الدول الآسيوية والأوروبية أيضاً، بل في الدوحة نفسها.

في الوقت ذاته أكد القحطاني أن «المملكة تقوم بإجراءات صارمة للحد من القرصنة بكافة صورها، فالمملكة تحترم مسألة حماية الحقوق الفكرية وتلتزم بالاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص، كما أن المملكة عرف عنها أنها لا تسمح بالقرصنة ولا تتسامح معها إطلاقاً، ولعلي أضيف أن مشكلة القرصنة مشكلة دولية فهناك عدد من الدول الأخرى قامت بإجراءات مماثلة وصادرت أجهزة قرصنة كالكويت وعمان، ولا ننسى أن هناك مشاكل مشابهة في عدد من الدول الآسيوية والأوروبية أيضاً، هذه مجرد أمثلة، بل إن هناك مقاطع منتشرة توضح انتشار قناة Beoutq في الدوحة نفسها وتبث علانية في الأماكن العامة».

وأوضح القحطاني في معرض رده على سؤال حول عما إذا كانت هناك خطط لإطلاق شبكة قنوات سعودية رياضية تنافس "beIN SPORTS" في الحصول على حقوق بث مباريات البطولات الكبرى، قائلا: "في حقيقة الأمر تعودنا في السعودية ألا نبني قراراتنا كردود فعل على ما يفعله الآخرون، ما يهمنا حاليا ونركز عليه أن يتم منح حقوق بث المنافسات الرياضية العالمية بشكل عادل بما يضمن عدم استغلال أي دولة لاحتكارها لنقل المباريات بما يمرر أجندتها السياسية على حساب المواثيق الأولمبية، وهو ما تفعله قطر بتجييش مذيعي وضيوف قنوات beIN SPORTS لمهاجمة خصومها سياسيا والإساءة لدول تختلف معها، وهو ما ستستمر دول العالم في التصدي له، وسلاحنا القانون وأنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا".

المصدر: وكالات