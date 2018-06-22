فرص تأهل الأرجنتين إلى الدور الثاني والبطاقة الحائرة

تعقدت مهمة منتخب الأرجنتين في التأهل للدور الثاني لمونديال روسيا بعد الخسارة الثقيلة أمام منتخب كرواتيا في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة، أمس الخميس.

ووضعت الخسارة المفاجئة 3-0، ميسي ورفاقه في مأزق ومعضلة حسابية لتجنب الخروج المبكر من المونديال من دوره الأول.

وضمنت كرواتيا العبور إلى الدور ثمن النهائي بعد فوزين متتاليين، فيما بقيت البطاقة الثانية حائرة بين كل من الأرجنتين وآيسلندا ونيجيريا.

ترتيب المجموعة الأولى :

1- كرواتيا برصيد 6 نقاط ولعبت مباراتين.

2- آيسلندا برصيد نقطة واحدة ولعبت مباراة واحدة.

3- الأرجنتين برصيد نقطة واحدة ولعبت مباراتين.

4- نيجيريا بلا نقاط ولعبت مباراة واحدة.

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وستحدد مواجهة نيجيريا وآيسلندا اليوم الجمعة بشكل كبير حظوظ المنتخبات الثلاثة لخطف بطاقة التأهل برفقة كرواتيا، فما هي سيناريوهات مباراة اليوم وحظوظ منتخب التانغو في البقاء في روسيا:

في حال فوز نيجيريا على آيسلندا:

سيصبح رصيد نيجيريا 3 نقاط ويتجمد رصيد آيسلندا عند نقطة واحدة، وستحتاج الأرجنتين وقتها إلى الفوز على نيجيريا في الجولة الثالثة لترفع رصيدها إلى 4 نقاط، بشرط فوز أو تعادل كرواتيا مع آيسلندا في الجولة الأخيرة، وفي حال فوز آيسلندا سيتم الاحتكام لفارق الأهداف لتحديد المتأهل.

في حال فوز آيسلندا على نيجيريا:

سترفع آيسلندا حينها رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثاني قبل الجولة الأخيرة، وأمل الأرجنتين الوحيد سيكون فوزها على نيجيريا بفارق مريح مع خسارة آيسلندا أو كرواتيا.

في حال تعادل نيجيريا وآيسلندا:

سترفع آيسلندا رصيدها إلى نقطتين، ويتوجب على الأرجنتين عندئذ الفوز على نيجيريا بأي نتيجة شرط تعادل أو خسارة آيسلندا أمام كرواتيا في الجولة الأخيرة.

المصدر: RT

أليكسي اسبر