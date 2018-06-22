تركي آل الشيخ ردا على رئيس (يويفا): تريد مقابلتي سرا

رد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، على مزاعم رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أليكس تشيفرين، الذي ادعى عدم معرفته أو طلبه لقاء آل الشيخ.

وقال تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لرئيس (يويفا): "اسألوا صديقكم Olivier Guiguet (الرئيس الإداري السابق لشركة لاقدير المملوكة لأصدقائك في حكومة قطر) عن طلبه لقائي معك في زيورخ، واعتذرت لمشاغلي وعدت لتطلب اللقاء في روسيا. واضح أنك تريد أن تقابلني بلقاءات سرية، وأنا مسؤول.. وأحب العمل بالهواء الطلق".

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وأضاف تركي آل الشيخ: "لكن أقول إن الاتحاد الأوروبي يستحق من هو أفضل منك لقيادته ويحافظ على مكتسباته".

المصدر: "facebook/Turkialalshik"