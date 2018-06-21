تركي آل الشيخ يكشف حقيقة شرائه ناد مصري

نفى رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، البيان المنسوب إليه من إحدى الصفحات الوهمية باسم نادي الأهرام (بيراميدز)، حول شراء نادي الأسيوطي المصري، وتغيير اسمه.

وكتب تركي آل الشيخ، اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" قائلا: "لا صحة للبيان المنسوب لي من صفحة منسوبة لنادي الأهرام، إشاعات مغرضة معروف أهدافها ومن وراءها".

وكانت الأنباء ترددت، عن أن تركي آل الشيخ بدأ محاولات شراء نادي الاسيوطي، وتحويل اسمه إلي نادي "بيراميدز"، وتدعيمه بالفترة المقبلة بالعديد من اللاعبين الدوليين وجهاز فني عالمي، من أجل المنافسة الموسم المقبل علي البطولات المحلية والقارية.

المصدر: "facebook/Turkialalshik"