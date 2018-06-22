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مصر تشكو حكم مباراة روسيا لـ"الفيفا"

22 يونيو 2018 | 03:44 GMT
مصر تشكو حكم مباراة روسيا لـ"الفيفا"
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/ Reuters

قدم الاتحاد المصري لكرة القدم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد حكم مباراة مصر وروسيا في بطولة كأس العالم التي انتهت بـ3-1 لصالح روسيا مؤخرا.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري أحمد أبو ريدة لمندوبي وسائل الإعلام المحلية والعالمية أمس الخميس، أن الاتحاد تقدم بشكوى ضد الحكم الذي أدار المباراة أمام روسيا، لتغاضيه عن تطبيق تقنية الفيديو أثناء سقوط مهاجم المنتخب المصري مروان محسن داخل منطقة الجزاء وعدم احتسابه لركلة جزاء.

ونفى المسؤول المصري وجود أي مشاكل بين لاعبي المنتخب وجهازهم الفني، معتبرا أن تلك المشاكل موجودة فقط على صفحات الإعلام وليس لها ظل من الحقيقة على أرض الواقع.

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وحول مستقبل المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني هيكتور كوبر بعد إخفاق الفراعنة ووداعهم المونديال رسميا من الدور الأول، أكد أبو ريدة أن الأمر لم يحسم بعد، موضحا أن كل شيء سيحدد بعد المباراة الأخيرة للمنتخب في المونديال التي ستقام أمام السعودية ظهر الاثنين المقبل.

وخسر المنتخب المصري 1-3 أمام نظيره الروسي، ليودع منتخب الفراعنة بذلك المونديال مبكرا بعدما ظل رصيده خاليا من النقاط، حيث سبق له أن خسر بنتيجة 1-0 أمام أوروغواي في مباراته الافتتاحية بالبطولة.

المصدر: صفحة الاتحاد المصري

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