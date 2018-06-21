مونديال روسيا.. الاتحاد المصري يحدد مصير المدرب كوبر

أكد الاتحاد المصري الخميس أن مصير مدرب المنتخب الوطني الأرجنتيني هكتور كوبر سيتحدد بعد انتهاء مشاركة الفراعنة في نهائيات كأس العالم روسيا 2018، والتي أقصوا رسميا من دورها الأول.

وفي تصريحات من غروزني حيث يعسكر المنتخب خلال مشاركته في المونديال الروسي، نفى رئيس الاتحاد المصري هاني أبو ريدة بشدة وجود أي خلافات أو مشاكل في البعثة، لاسيما بين النجم محمد صلاح ومدير المنتخب إيهاب لهيطة، ردا على تقارير صحفية في الأيام الماضية.

وقال أبو ريدة لمجموعة من الصحافيين "لم نتطرق إلى كلام الإقالة. لدى الرجل مهمة سنقيّمها بعد كأس العالم".

وأتت التصريحات على هامش خوض مصر التمرين الأول بعد الخسارة أمام روسيا (1-3) الثلاثاء في سان بطرسبورغ في الجولة الثانية للمجموعة الأولى. وكانت مصر التي تخوض مونديالها الثالث بعد 1934 و1990، قد خسرت أيضا مباراتها الأولى ضد الأوروغواي (0-1)، وتتبقى لها مباراة شرفية الاثنين ضد السعودية التي أقصيت أيضا بخسارتين.

وأوضح أبو ريدة "أمام المنتخب مباراة هامة، وأي شخص يتمتع بمبادىء الإدارة لن يفتح هذا الموضوع"، في إشارة إلى مستقبل المدرب البالغ من العمر 62 عاما، والذي تولى الإدارة الفنية للفراعنة في مارس 2015.

وكشف أبو ريدة أن عقد المدرب انتهى قبل المونديال، لكنه خاض البطولة بموجب اتفاق أدبي مع الاتحاد. أضاف "كنا نريد التجديد لكوبر، لكنه طلب انتظار نهاية كأس العالم. كنا متفقين داخل مجلس الإ9دارة على التجديد له".

وعجز المنتخب عن التأهل للدور الثاني أو حتى تحقيق فوزه الأول في المونديال، في ظل غياب نجمه محمد صلاح عن المباراة الأولى بعد تعرضه لإصابة قوية بكتفه مع فريقه ليفربول الانجليزي وريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا. وشارك صلاح في المباراة الثانية وقلص الفارق مع روسيا إلى 1-3 من نقطة الجزاء.

المصدر: أ ف ب