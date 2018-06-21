مدرب أوروغواي: مباراة روسيا "حياة أو موت"

صرح المدير الفني لمنتخب الأوروغواي، أوسكار تاباريز، بأن مباراة منتخبه ضد مستضيف البطولة المنتخب الروسي مهمة جدا لدرجة أنها مسألة حياة أو موت.

وقال تاباريز خلال مؤتمر صحفي: "مباراة روسيا شديدة الأهمية، يجب أن نحقق الفوز على أرضية الملعب أو نموت".

وأضاف: "يقدم منتخبنا مستوى رائعا، يجب أن نفوز لننتزع صدارة المجموعة من روسيا".

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وضمن المنتخبان الروسي والأوروغوياني تأهلهما إلى الدور الثاني من البطولة ولكل منهما 6 نقاط من مباراتين، ويتصدر المنتخب الروسي بفارق الأهداف، وستحدد نتيجة المواجهة التي ستجمعهما في مدينة سمارا في الـ25 من يونيو الجاري في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى هوية صاحب الصدارة الذي سيلاقي صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية في الدور ثمن النهائي للبطولة.

المصدر: vesti.ru

أليكسي اسبر