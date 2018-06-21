مونديال روسيا.. التشكيلة الرسمية لمواجهة فرنسا والبيرو

يحتضن ملعب مدينة يكاتيرينبورغ، اليوم في الساعة 18:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، مواجهة مثيرة بين المنتخبين الفرنسي والبيروفي ضمن المجموعة الثالثة لمونديال روسيا.
وفيما يلي التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها كل من المدير الفني لمنتخب فرنسا، ديديه ديشامب، والمدير الفني لنظيره البيروفي، الأرجنتيني ريكاردو جاريكا ، مباراتهما الثانية في مونديال 2018:
⏰ ساعة إلى المباراة الثانية #FRA #PER— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) June 21, 2018
فرنسا 🆚 بيرو
التشكيلة الرسمية للمنتخبين
المدونة المباشرة 👈https://t.co/JgRqVdTQuq#FRAPER #روسيا2018 pic.twitter.com/NMKMvm3bII
#FRA #PER— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) June 21, 2018
طريقة لعب المنتخبين#FRAPER #روسيا2018 pic.twitter.com/du1pWN89K4
المصدر: twitter/fifaworldcup
أليكسي اسبر