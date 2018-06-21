الكنغر الأسترالي يقتنص نقطة من الدنمارك

ساد التعادل الإيجابي (1-1) المباراة التي جمعت منتخبي الدنمارك وأستراليا، اليوم الخميس، وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم المقامة حاليا في روسيا.

وافتتح النجم الدنماركي كريستيان إيركسن التسجيل مبكرا لمنتخب بلاده، في الدقيقة السابعة، بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد من داخل منطقة الجزاء.

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وأدرك قائد منتخب أسترالي، ميلي جديناك، التعادل للكنغر، في الدقيقة الـ 38، من زمن الشوط الأول، من ضربة جزاء، احتسبها الحكم بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو (VAR).

ورفع منتخب الدنمارك رصيده إلى أربع نقاط، وانفرد بصدارة المجموعة الثالثة، مبتعدا بفارق نقطة عن نظيره الفرنسي، الذي سيلعب في وقت لاحق من اليوم مع بيرو، صاحبة المركز الرابع الأخير من دون نقاط.

بينما احتفظ منتخب أستراليا بآماله في بلوغ الدور الثاني للبطولة.

المصدر: RT

نايف الكوردي