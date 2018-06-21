مونديال 2018.. التشكيلة الأساسية للكنغر الأسترالي والدنمارك

يستضيف ملعب "سمارا"، اليوم الخميس في الساعة (15:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، مباراة منتخبي الدنمارك وأستراليا، وذلك في الجولة الثانية لدور المجموعات من مونديال روسيا 2018.

وفيما يلي التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها كل من المدير الفني لمنتخب الدنمارك، النرويجي أوجه هاريدي، والمدير الفني لنظيره الأسترالي، الهولندي بيرت فان مارفيك، مباراتهما الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2018:

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المصدر: "twitter/FifaWorldCup"

نايف الكوردي