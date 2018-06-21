البرازيل تختار تياغو سيلفا قائدا لها أمام كوستاريكا

اختارت البرازيل تياغو سيلفا قائدا لها في مباراتها أمام كوستاريكا غدا الجمعة في مونديال روسيا، حيث واصلت سياسة اعتمدتها منذ فترة طويلة في التناوب بين اللاعبين لحمل شارة القيادة.

وكانت آخر مرة ارتدى فيها لاعب باريس سان جيرمان شارة القيادة في يونيو الماضي، في المباراة التي خسرها منتخب السامبا أمام نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد.

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وتلك الهزيمة الودية في أستراليا كانت الخسارة الوحيدة التي تجرعتها البرازيل تحت قيادة المدرب تيتي في آخر 22 مباراة.

وتعادلت البرازيل في أول مباراة لها في المونديال أمام سويسرا 1-1، وستواجه كوستاريكا التي خسرت أمام صربيا 1-0 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة.

المصدر: رويترز

أليكسي اسبر