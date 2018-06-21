خامنئي يثني على أداء المنتخب الإيراني رغم الخسارة أمام إسبانيا

أثنى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي على منتخب بلاده لكرة القدم عبر رسالة وجهها للبعثة الإيرانية المشاركة في مونديال روسيا، رغم الخسارة أمام إسبانيا بهدف نظيف.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن خامنئي اعتبر أن أداء المنتخب الإيراني كان ممتازا.

وخسر المنتخب الإيراني مباراته أمس أمام نظيره الإسباني بهدف نظيف جاء بتوقيع دييغو كوستا في الدقيقة 54 من عمر اللقاء.

وألغى الحكم هدفا لمصلحة المنتخب الإيراني بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

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وبعد انتهاء الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بمونديال روسيا، يتقاسم المنتخب الإسباني صدارة المجموعة مع المنتخب البرتغالي بـ4 نقاط لكل منهما، فيما يأتي المنتخب الإيراني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وفقد المغرب كل آماله بالعبور للدور الثاني وودع البطولة مبكرا بعد تلقيه خسارتين متتاليتين ليبقى رصيده خاليا من النقاط حتى الآن.

المصدر: وكالة مهر للأنباء+وكالات