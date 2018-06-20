إسبانيا تتخطى إيران بصعوبة في المونديال

أنعشت إسبانيا آمالها في التأهل للدور الثاني من بطولة كأس العالم عقب فوزها بصعوبة على إيران 1-0،الأربعاء، في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في مرحلة المجموعات للمونديال.

ويدين "لاروخا" بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى نجمه دييغو كوستا، و(بمساعدة من مدافع إيران مرتضى بورليغنجي) في (د.54)... والذ يعتبر أيضا أول لاعب يسجل في أول مبارتين لإسبانيا في كأس العالم منذ فرناندو توريس في نسخة 2006.

وألغى الحكم هدفا لمصلحته بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد المنتخب الإسباني، الفائز باللقب عام 2010، إلى 4 نقاط، ليتقاسم صدارة المجموعة مع نظيره البرتغالي، الذي تغلب على منتخب المغرب 1-0، اليوم الأربعاء، بالجولة ذاتها.

وفي المقابل، تجمد رصيد منتخب إيران، الذي يحلم بالتأهل للأدوار الإقصائية في المونديال للمرة الأولى في تاريخه، عند 3 نقاط في المركز الثالث، وفقد المغرب آماله بالعبور للدور الثاني.

المصدر: وكالات