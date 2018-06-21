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نجم إنجلترا ينشر صورا طريفة لمعسكر المنتخب في مونديال روسيا

21 يونيو 2018 | 09:36 GMT
نجم إنجلترا ينشر صورا طريفة لمعسكر المنتخب في مونديال روسيا
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JesseLingard/twitter

نشر لاعب الوسط الإنجليزي الدولي جيسي لينغارد نجم مانشستر يونايتد، صورا طريفة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قبل مواجهة منتخب الأسود الثلاثة لنظيره البنمي في مونديال روسيا.

ويقيم المنتخب الإنجليزي طوال فترة مشاركته في المونديال في مدينة ريبينو في ضواحي سان بطرسبورغ العاصمة الشمالية لروسيا.

وتظهر الصور التي نشرها لينغارد، سباقا ترفيهيا بين لاعبي المنتخب الإنجليزي في المسبح الخاص بمركز الإقامة.

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وحقق المنتخب الإنجليزي الفوز على تونس في أول لقاء له 2-1، ويتصدر المجموعة السابعة رفقة بلجيكا بـ3 نقاط لكل منهما.

ويواجه منتخب الأسود الثلاثة نظيره البنمي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الـ24 من يونيو الجاري في مدينة نيجني نوفغورود.

المصدر: JesseLingard/twitter

أليكسي اسبر

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