نجم إنجلترا ينشر صورا طريفة لمعسكر المنتخب في مونديال روسيا

نشر لاعب الوسط الإنجليزي الدولي جيسي لينغارد نجم مانشستر يونايتد، صورا طريفة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قبل مواجهة منتخب الأسود الثلاثة لنظيره البنمي في مونديال روسيا.
ويقيم المنتخب الإنجليزي طوال فترة مشاركته في المونديال في مدينة ريبينو في ضواحي سان بطرسبورغ العاصمة الشمالية لروسيا.
وتظهر الصور التي نشرها لينغارد، سباقا ترفيهيا بين لاعبي المنتخب الإنجليزي في المسبح الخاص بمركز الإقامة.
Recovery day, don’t worry @youngy18 , I’ve got you 📷 💥 #JLingzPhotography pic.twitter.com/Lqn4zRNEwz— Jesse Lingard (@JesseLingard) June 19, 2018
وحقق المنتخب الإنجليزي الفوز على تونس في أول لقاء له 2-1، ويتصدر المجموعة السابعة رفقة بلجيكا بـ3 نقاط لكل منهما.
ويواجه منتخب الأسود الثلاثة نظيره البنمي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الـ24 من يونيو الجاري في مدينة نيجني نوفغورود.
المصدر: JesseLingard/twitter
أليكسي اسبر