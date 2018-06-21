بيكهام يتوقع مواجهة "إنجليزية أرجنتينية" في نهائي مونديال روسيا

رشح النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام منتخبي بلاده والأرجنتين لبلوغ المباراة النهائية لنهائيات كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا لأول مرة في تاريخها.

ولم تحقق إنجلترا نتائج بارزة في السنوات الأخيرة في نهائيات كأس العالم، ولم تبلغ الدور ربع النهائي منذ عام 2006 عندما كان بيكهام قائدا للفريق، كما أن آخر تتويج لها يعود إلى عام 1966 عندما استضافت البطولة بفوزها على ألمانيا الغربية 4-2 بعد التمديد.

وقال بيكهام في حدث ترويجي في بكين لرابطة جامعات كرة القدم في الصين "أعتقد أن الأرجنتين ستواجه إنجلترا في المباراة النهائية".

وأضاف "بالطبع، أراهن على إنجلترا لإحراز اللقب وذلك لأني متحيز وشغوف تجاه بلدي".

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لكن بيكهام الذي شارك في ثلاث نسخ من نهائيات كأس العالم يدرك أن الطريق ليس مفروشا بالورود لكتيبة المدرب غاريث ساوثغيت وقال "أنا سعيد جدا لأننا فزنا بالمباراة الأولى. المنتخب الإنجليزي فريق شاب جدا لا يملك الكثير من الخبرة، وما تبقى من مباريات في كأس العالم سيصبح أقوى بوجود منتخبات جيدة كثيرة".

وتعثرت المنتخبات القوية في مطلع البطولة، فخسرت ألمانيا أمام المكسيك 1-0، وتعادلت البرازيل مع سويسرا 1-1، والأرجنتين مع إيسلندا 1-1.

المصدر: أ ف ب