الأرجنتين في مواجهة مصيرية أمام كرواتيا في مونديال روسيا

تلعب الأرجنتين غدا الخميس مباراة مصيرية مع كرواتيا في مدينة نيجني نوفغورود ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم 2018.

وتدخل الأرجنتين اللقاء وهي موحدة خلف قائدها ونجمها ليونيل ميسي، بعد تعثرها في الجولة الأولى بالتعادل أمام إيسلندا 1-1.

وبدأ ميسي المونديال الروسي بشكل مخيب إذ فوت نجم برشلونة الإسباني وصاحب الكرة الذهبية 5 مرات الفرصة على بلاده للخروج بالنقاط الثلاث من مباراتها الأولى بإهداره لركلة جزاء.

وأتت إضاعة ميسي ركلة الجزاء غداة تحقيق غريمه في ريال مدريد كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب خمس مرات أيضا، بداية مثالية بتسجيله ثلاثية لبلاده البرتغال في مرمى إسبانيا منحت أبطال أوروبا التعادل 3-3.

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وسيكون ميسي ورفاقه في تشكيلة المدرب خورخي سامباولي مطالبين بالفوز على كرواتيا التي تصدرت المجموعة بعد فوزها على نيجيريا بهدفين نظيفين.

ويدرك سامباولي وميسي أن لا مجال للخطأ لأن أي تعثر في مباراة الغد سيجعل منتخب التانغو مهددا بتكرار سيناريو 2002 حين انتهى مشواره عند الدور الأول للمرة الأولى منذ 1962.

وحذر أسطورة الأرجنتين دييغو مارادونا المدرب من أنه "إذا واصل اللعب بهذه الطريقة، لن يتمكن من العودة إلى الأرجنتين".

المصدر: أ ف ب