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مارادونا يحذر سامباولي من العودة إلى الأرجنتين!

18 يونيو 2018 | 13:44 GMT
مارادونا يحذر سامباولي من العودة إلى الأرجنتين!
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/ Reuters

حذر دييغو مارادونا، مدرب منتخب التانغو خورخي سامباولي من أنه لن يتمكن من العودة إلى الأرجنتين، إذا واصل اللعب بهذه الطريقة، وذلك غداة التعادل المخيب أمام إيسلندا 1-1 في المونديال.

ورأى الأسطورة الأرجنتينية، مارادونا، والذي قاد الأرجنتين إلى لقبها العالمي الأخير عام 1986، أن ما قدمه المنتخب أمام الوافد الجديد إيسلندا السبت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة "عار".

وتابع مارادونا الذي كان حاضرا في المدرجات، السبت، انتقاده لسامباولي بالقول: أن يحضر للمباراة دون أن يأخذ في عين الاعتبار أن طول لاعبي إيسلندا 1,90 متر، يساورني انطباع بأن هناك غضبا عاما داخل الفريق.

ولم يشأ مارادونا انتقاد نجم المنتخب ليونيل ميسي الذي أهدر ركلة جزاء عندما كان التعادل 1-1 سيد الموقف، واكتفى بالقول: من خلال مشاهدتي لميسي على أرضية الملعب، شعرت بالحقيقة أنه كان يغلي، وكنت لأشعر بالأمر ذاته لو كنت مكانه.

وتابع: أنا لا ألوم اللاعبين. بإمكاني أن ألوم الافتقار إلى جدية العمل. لكني أكرر أنه ليس باستطاعتي أن ألوم اللاعبين لاسيما ميسي الذي قدم كل ما لديه"، مستطردا: أنا أهدرت 5 ركلات جزاء على التوالي، ورغم ذلك بقيت دييغو مارادونا. أي أن ركلات الجزاء التي أهدرها لن تؤثر على مكانته كأحد أساطير اللعبة.

المصدر: أ ف ب

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