المنتخبات العربية "أكبر" مشاركة في المونديال و"أسوأ" نتائج

ودعت المنتخبات العربية (مصر والسعودية والمغرب) رسميا، نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، من دور المجموعات، بعد أن منيت بست هزائم من أصل ست مباريات خاضتها في المونديال.

وتعتبر المنتخبات العربية هي أول من غادر البطولة بعد فشلها في الحصول على أي نقطة باستثناء المنتخب التونسي، الذي ما زال يتمسك بحظوظه لبلوغ الدور الثاني.

وخسر المنتخب المغربي، اليوم الأربعاء، أمام نظيره البرتغالي ليكون أول المنتخبات المغادرة "رسميا" بعد أن تذيل ترتيب المجموعة الثانية برصيد "خال" من النقاط، بعد أن خسر أسود الأطلس لقاءهم الأول أمام المنتخب الإيراني 0-1 ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ولحق المنتخب المغربي كل من مصر والسعودية (المجموعة الأولى)، بعد أن تلقى منتخب "الفراعنة" الهزيمة الأولى أمام منتخب الأوروغواي في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، رغم الأداء الجيد للمنتخب المصري بهذه المباراة، بينما تلقى الفراعنة أمس الثلاثاء، الهزيمة الثانية من الدب الروسي 3-1، بهدف للنجم محمد صلاح من ضربة جزاء.

وودعت السعودية، اليوم، المونديال، بخسارتها أما أوروغواي 0-1، لتحتل المركز الأخير في ترتيب المجموعة بعد أن خسر اللقاء الأول أمام البلد المستضيف بنتيجة قاسية 0-5.

وتلقت المنتخبات العربية الثلاثة مصر، المغرب، والسعودية (13 هدفا) في 6 مباريات.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ كأس العالم التي يتأهل فيها 4 منتخبات عربية للمونديال.

المصدر:RT

فادي سيمير