سابقة خطيرة تضع خسارة المنتخب المصري أمام النائب العام

تقدم أحد المحامين المصريين، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد رئيس وأعضاء مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس بعثة المنتخب المصري لكرة القدم.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن المحامي تقدم بالبلاغ بسبب الفوضى التي حدثت بمعسكر المنتخب المصري في سان بطرسبورغ، وهزيمته أمام منتخب روسيا في ثاني مبارياته بكأس العالم.

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وقال المحامي في بلاغه، إنه رغم اختيار بعثة المنتخب المصري مدينة غروزني مقر إقامة دائما نظرا لما تتمتع به من خصوصية، إلا أن بعض القنوات الفضائية قامت بتصوير كواليس المنتخب داخل غرفهم في سابقة جديدة وخطيرة، ما أدى إلى انزعاج لاعبي الفريق وانشغالهم وفقدان تركيزهم.

وأضاف أن مقر إقامة المنتخب المصري شهد حالة من الفوضى والهرج وعدم الانضباط، بعد حجز عدد كبير من غرف الفندق الذي يقيم فيه اللاعبون لصالح وفود الإعلاميين والفنانين والرياضيين والشخصيات العامة وأسرهم وأطفالهم.

وتعرض منتخب الفراعنة لهزيمتين متتاليتين أمام كل من الأوروغواي (0-1)، وروسيا (1-3)، وبات قاب قوسين أو أدنى من الخروج من البطولة.

المصدر: مصراوي