حقيقة مغادرة صلاح معسكر الفراعنة

أكد مسؤولو منتخب مصر لكرة القدم، أن النجم محمد صلاح موجود في معسكر منتخب الفراعنة في مدينة غروزني، استعدادا لمواجهة السعودية، يوم الاثنين المقبل، ولا صحة لما يتردد عن تركه للمعسكر.

ونقل موقع اليوم السابع عن مسؤولي منتخب الفراعنة قولهم إن صلاح لاعب ملتزم ومحترف ولا صحة أيضا عن دخوله في مشاكل مع إيهاب لهيطه مدير المنتخب عقب الهزيمة أمام روسيا (1-3)، في الجولة الثانية ضمن مباريات المجموعة الأولى لمونديال روسيا 2018.

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وترددت أنباء عن دخول صلاح في مشادة ساخنة مع هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

المصدر: وكالات