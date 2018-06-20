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مدير منتخب مصر ينفي حدوث مشادة بين الحضري والجهاز الفني

20 يونيو 2018 | 06:56 GMT
مدير منتخب مصر ينفي حدوث مشادة بين الحضري والجهاز الفني
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Damir Sagolj / Reuters

أكد مدير المنتخب المصري لكرة القدم، إيهاب لهيطة، أن جميع لاعبي الفريق على درجة عالية من الانضباط، وأنه لا يوجد أي اعتراض من أي لاعب على التشكيل الذي يضعه الجهاز الفني.

وجاء ذلك ردا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن حدوث مشادة بين الحارس المخضرم عصام الحضري وأعضاء في الجهاز الفني قبل مباراة مصر وروسيا، أمس الثلاثاء، احتجاجا منه على عدم وضع اسمه ضمن التشكيلة الأساسية للمباراة.

ونفى مدير المنتخب المصري تماما هذه الواقعة التي وصفها بأنها عارية من الصحة.

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وأضاف لهيطة أن الحضري، وهو كابتن الفريق، يعد أيضا نموذجا لجميع اللاعبين في الالتزام بكل قرارات الجهاز الفني، حيث قاد زملاءه للتحرك إلى الملعب، وشاركهم عملية الإحماء وجلس بين الاحتياطيين على دكة البدلاء أمام الجميع.

واختتم مدير المنتخب بالقول إنه يقدر رغبة كل اللاعبين في المشاركة في هذا المحفل العالمي الكبير، إلا أن ذلك لم يكن يوما سببا في حدوث أي خروج عن الاحترام، الذي تتسم به العلاقة بين جميع أعضاء المنتخب، من لاعبين ومدربين.

وغاب عصام الحضري عن مباراتي الفراعنة ضد أوروغواي (0-1)، وروسيا (1-3)، حيث تم إسناد مهمة حماية عرين الفراعنة إلى محمد الشناوي.

ويبدو أن أمام الحارس المخضرم فرصة أخيرة خلال مباراة مصر والسعودية، يوم الاثنين المقبل، ليصبح أكبر لاعب يشارك في تاريخ كأس العالم، بعمر 45 عاما.

المصدر: "facebook/efasocial"

نايف الكوردي 

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