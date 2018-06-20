كل شيء

أنباء عن إقالة مدرب منتخب مصر

20 يونيو 2018 | 07:22 GMT
أنباء عن إقالة مدرب منتخب مصر
انسخ الرابط https://ar.rt.com/ke8p
Fabrizio Bensch / Reuters

أفادت مصادر إعلامية بأن مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، قرروا إقالة الأرجنتيني هيكتور كوبر من منصب المدير الفني للمنتخب، بعد آخر مباراة له في بطولة كأس العالم، المقامة في روسيا.

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة، وفقا لجريدة الوطن الجزائرية، أنه ستتم إقالة هيكتور كوبر مع كامل الجهاز الفني، بعد آخر مباراة لمنتخب مصر في المونديال، وستكون على الأرجح بعد مواجهة السعودية في ختام منافسات دور المجموعات لنهائيات بطولة كأس العالم 2018.

إقرأ المزيد
مدير منتخب مصر ينفي حدوث مشادة بين الحضري والجهاز الفني

وكان كوبر قد تحدث بعد مباراة روسيا، عن مصيره مع المنتخب المصري، قائلا: "إذا كان مسؤولو اتحاد الكرة لا يرغبون في استمراري، وليسوا سعداء بالنتائج، فلهم مطلق الحرية. الملف مفتوح حتى نهاية المونديال".

وتعرض منتخب الفراعنة لهزيمتين متتاليتين أمام كل من الأوروغواي (0-1)، وروسيا (1-3)، وبات قاب قوسين أو أدنى من الخروج من البطولة.

وتولى هيكتور كوبر (62 عاما) مهمة تدريب منتخب مصر، في العام 2015، وعمل قبل ذلك مدربا لأندية مختلفة في الإمارات، تركيا، إسبانيا، اليونان، إيطاليا، الأرجنتين وجورجيا.

المصدر: "lenta.ru"

نايف الكوردي 

مشهور في المجتمع
أنباء عن إقالة مدرب منتخب مصر
20 يونيو 2018 | 07:22 GMT
مدير منتخب مصر ينفي حدوث مشادة بين الحضري والجهاز الفني
20 يونيو 2018 | 06:56 GMT
مشجعو السويد ينشدون أغنية شعبية روسية!
20 يونيو 2018 | 05:25 GMT
4 سعوديين يشجعون منتخبهم في مونديال روسيا بطريقتهم الخاصة
20 يونيو 2018 | 03:45 GMT
مونديال روسيا.. كوبر يكشف عن مستقبله مع "الفراعنة"
19 يونيو 2018 | 22:19 GMT
الحضري يعتذر للجماهير المصرية عقب الفوز الروسي
19 يونيو 2018 | 22:17 GMT
صلاح يسجل رابع أهداف مصر في كأس العالم
19 يونيو 2018 | 22:06 GMT
شاهد.. أهداف مباريات اليوم السادس لمونديال روسيا 2018
19 يونيو 2018 | 21:51 GMT
مدرب روسيا مندهش من تسجيل ثلاثة أهداف في مصر
19 يونيو 2018 | 21:43 GMT
ضربة موجعة لـ"نسور قرطاج" في مونديال روسيا
19 يونيو 2018 | 21:38 GMT
مونديال روسيا.. كانتونا يسخر من تسريحة نيمار
19 يونيو 2018 | 21:27 GMT
أول تعليق لمدرب مصر كوبر بعد الخسارة أمام روسيا
19 يونيو 2018 | 20:43 GMT
شاهد.. ردود المشجعين الروس على أهداف المنتخب الروسي
19 يونيو 2018 | 20:22 GMT
سجال قطري سعودي في مونديال روسيا
19 يونيو 2018 | 19:04 GMT
نتيجة مباراة (مصر-روسيا)
19 يونيو 2018 | 18:59 GMT
روسيا أول فريق يتأهل للدور الثاني "منطقيا" على حساب مصر في المونديال
19 يونيو 2018 | 18:45 GMT
بالفيديو.. توقعات مورينيو لمواجهة إسبانيا وإيران
19 يونيو 2018 | 18:16 GMT
نيمار يضطر لمغادرة تدريبات البرازيل بسبب آلام في الكاحل (فيديو)
19 يونيو 2018 | 17:41 GMT
أمطار غزيرة تسبق موقعة روسيا ومصر
19 يونيو 2018 | 16:46 GMT
التفاؤل يسيطر على الجماهير المصرية قبل مواجهة روسيا
19 يونيو 2018 | 16:34 GMT
التشكيلة الرسمية لموقعة روسيا ومصر
19 يونيو 2018 | 16:28 GMT
توافد مشجعي الفراعنة وسط سان بطرسبورغ قبيل مباراة روسيا ومصر
19 يونيو 2018 | 16:25 GMT
السنغال تتغلب على بولندا في مونديال روسيا
19 يونيو 2018 | 15:40 GMT
نسخة المشجع المكسيكي تعيش حياة مفعمة بالأفراح في روسيا
19 يونيو 2018 | 15:32 GMT
إصابة ديلي آلي تقلق إنجلترا في المونديال
19 يونيو 2018 | 14:57 GMT
قبل ساعات من مواجهة روسيا.. مدرب مصر يكشف أسلحته
19 يونيو 2018 | 14:51 GMT
مونديال روسيا.. التشكيلة الرسمية لموقعة بولندا والسنغال
19 يونيو 2018 | 14:06 GMT
سواريز يحتفل بـ "مئويته" ضد السعودية في مونديال روسيا
19 يونيو 2018 | 14:05 GMT
لاعبو منتخب الدنمارك يفاجئون زميلهم في مونديال روسيا
19 يونيو 2018 | 13:18 GMT
رسميا.. البرازيل تشكو حكم مواجهة سويسرا
19 يونيو 2018 | 13:05 GMT
RT ترصد ارتسامات المشجعين المصريين قبيل روسيا
19 يونيو 2018 | 12:53 GMT
اليابان تتغلب على كولومبيا في مونديال روسيا
19 يونيو 2018 | 12:23 GMT
امرأة روسية تطلق على مولودها اسم مسجل أجمل أهداف الخماسية في شباك السعودية
19 يونيو 2018 | 12:21 GMT
أول بطاقة حمراء في مونديال روسيا من نصيب كولومبيا
19 يونيو 2018 | 12:06 GMT
رسالة ليفربول للفرعون صلاح قبل مواجهة روسيا في المونديال
19 يونيو 2018 | 11:43 GMT
فالكاو يقود كولومبيا أمام اليابان
19 يونيو 2018 | 11:28 GMT
شاهد بالفيديو.. اختراع مشجعين برازيلين في شوارع روستوف
19 يونيو 2018 | 11:21 GMT
مونديال 2018.. المغرب في مهمة مزدوجة أمام "برتغال رونالدو"
19 يونيو 2018 | 10:51 GMT
خسارة المنتخب التونسي أمام إنكلترا
19 يونيو 2018 | 10:36 GMT
"روس افياتسيا" تعلق على حادث طائرة المنتخب السعودي
19 يونيو 2018 | 10:06 GMT