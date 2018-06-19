فرص مصر بالتأهل ماتزال قائمة حسابيا

تبدو فرص منتخب مصر بالتأهل إلى دوار الثاني ضئيلة لكنها واردة حسابيا.

ففي حال فازت روسيا على الأوروغواي في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة، فإن فرص مصر سوف تتعزز شريطة أن تفوز السعودية على الأوروغواي وأن يفوز الفراعنة على السعودية.

يذكر أن مصر خسرت ثاني مبارياتها في المجموعة أمام روسيا بثلاثة اهداف لهدف بعد أن تلقت هزيمة سابقة على يد الأوروغواي بهدف مقابل لاشيء.

المصدر:RT