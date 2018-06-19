امرأة روسية تطلق على مولودها اسم مسجل أجمل أهداف الخماسية في شباك السعودية

تألق المنتخب الروسي في المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم 2018، وتغلب على نظيره السعودي بخمسة أهداف نظيفة ليتصدر فرق المجموعة الأولى التي تضم أيضا مصر وأوروغواي.

وذكر موقع إنترفاكس، أن امرأة من مدينة كوبان الروسية أطلقت على مولودها الذي وضعته خلال المباراة الافتتاحية، اسم ألكسندر تيمنا بألكسندر غولوفين مسجل الهدف الخامس الرائع لمنتخب القياصرة في شباك الأخضر السعودي من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 90+4.

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ويواجه المنتخب الروسي اليوم نظيره المصري، في تمام الساعة 21:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة في مدينة سان بطرسبورغ، على أن يختتم مشواره في دور المجموعات بلقاء أوروغواي في الـ25 من يونيو الجاري في مدينة سمارا.

المصدر: ntv.ru

أليكسي اسبر