روسيا تمطر شباك السعودية بالأهداف في افتتاح مونديال 2018

ألحق المنتخب الروسي هزيمة ساحقة بنظيره السعودي بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة الافتتاحية للنسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018.

وافتتح لاعب خط وسط منتخب روسيا، يوري كازينسكي، التسجيل مبكرا لمنتخب بلاده، في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول للمباراة الافتتاحية للمونديال، على ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو.

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وأضاف المهاجم البديل دينيس تشيريشيف الهدف الثاني قبل دقيقتين فقط من انتهاء الوقت الأصلي للشوط الأول.

وعزز المهاجم الروسي أرتييوم دزيوبا تقدم منتخب بلاده، بإحرازه الهدف الثالث له في الدقيقة 71، بتسديدة رأسية رائعة، في الزاوية اليسرى من الحارس السعودي عبدالله المعيوف.

وعاد دينيس تشيريشيف، صاحب الهدف الثاني، في الدقيقة الـ 90 ووقع على الهدف الشخصي الثاني له والرابع لبلاده.

واختتم لاعب خط الوسط ألكسندر غولوفين خماسية روسيا، بتسديدة من ضربة حرة مباشرة، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وحصدت روسيا النقاط الثلاث الأولى في البطولة، وتصدرت قائمة المجموعة الأولى (A)، بانتظار نتيجة المباراة الثانية، يوم غد الجمعة، بين مصر والأوروغواي، في مدينة يكاتيرينبورغ.

المصدر: RT

نايف الكوردي