كل شيء

روسيا تمطر شباك السعودية بالأهداف في افتتاح مونديال 2018

14 يونيو 2018 | 17:03 GMT
روسيا تمطر شباك السعودية بالأهداف في افتتاح مونديال 2018
انسخ الرابط https://ar.rt.com/kddr
Grigory Dukor / Reuters

ألحق المنتخب الروسي هزيمة ساحقة بنظيره السعودي بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة الافتتاحية للنسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018.

وافتتح لاعب خط وسط منتخب روسيا،  يوري كازينسكي، التسجيل مبكرا لمنتخب بلاده، في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول للمباراة الافتتاحية للمونديال، على ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو.

إقرأ المزيد
أول هدف في مونديال روسيا 2018
إقرأ المزيد
التشكيلة الأساسية للمباراة الافتتاحية لمونديال 2018 بين روسيا والسعودية

وأضاف المهاجم البديل دينيس تشيريشيف الهدف الثاني قبل دقيقتين فقط من انتهاء الوقت الأصلي للشوط الأول.

وعزز المهاجم الروسي أرتييوم دزيوبا تقدم منتخب بلاده، بإحرازه الهدف الثالث له في الدقيقة 71، بتسديدة رأسية رائعة، في الزاوية اليسرى من الحارس السعودي عبدالله المعيوف.

وعاد دينيس تشيريشيف، صاحب الهدف الثاني، في الدقيقة الـ 90 ووقع على الهدف الشخصي الثاني له والرابع لبلاده.

واختتم لاعب خط الوسط ألكسندر غولوفين خماسية روسيا، بتسديدة من ضربة حرة مباشرة، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وحصدت روسيا النقاط الثلاث الأولى في البطولة، وتصدرت قائمة المجموعة الأولى (A)، بانتظار نتيجة المباراة الثانية، يوم غد الجمعة، بين مصر والأوروغواي، في مدينة يكاتيرينبورغ.

المصدر: RT

نايف الكوردي 

مشهور في المجتمع
روسيا تمطر شباك السعودية بالأهداف في افتتاح مونديال 2018
14 يونيو 2018 | 17:03 GMT
شاهد.. ردة فعل بوتين والأمير ابن سلمان بعد هدف روسيا
14 يونيو 2018 | 16:50 GMT
مورينيو يتوقع تأهل إسبانيا والبرتغال عن المجموعة الثانية
14 يونيو 2018 | 16:41 GMT
تاريخ روسيا والسعودية في كأس العالم
14 يونيو 2018 | 16:35 GMT
منتخب روسيا يتلقى ضربة موجعة في مباراته ضد السعودية
14 يونيو 2018 | 16:08 GMT
أول هدف في مونديال روسيا 2018
14 يونيو 2018 | 15:23 GMT
افتتاح مونديال كأس العالم 2018
14 يونيو 2018 | 15:02 GMT
التشكيلة الأساسية للمباراة الافتتاحية لمونديال 2018 بين روسيا والسعودية
14 يونيو 2018 | 14:38 GMT
شاهد.. السعودي ماجد عبدالله بين جماهير الأخضر في موسكو
14 يونيو 2018 | 14:27 GMT
بوتين لابن سلمان: لا أستطيع أن أتمنى نجاح فريقك في مباراة افتتاح المونديال
14 يونيو 2018 | 14:06 GMT
بالصور والفيديو.. الجماهير السعودية تتوافد على ملعب "لوجنيكي"
14 يونيو 2018 | 13:36 GMT
ولي العهد السعودي يوقع على كرة مونديال 2018 للمشجعين
14 يونيو 2018 | 13:12 GMT
شاهد.. المشجعون السعوديون يحتلون شوارع موسكو
14 يونيو 2018 | 13:05 GMT
كوبر: محمد صلاح سيلعب أمام أوروغواي بنسبة 100%
14 يونيو 2018 | 12:43 GMT
شاهد.. سعودي يقتحم تجمعا للمشجعين الروس
14 يونيو 2018 | 12:36 GMT
توقعات مدرب السعودية للفوز في مونديال 2018
14 يونيو 2018 | 12:31 GMT
RT تنقل أجواء ما قبل افتتاح مونديال روسيا 2018
14 يونيو 2018 | 11:55 GMT
الكرملين: دعوتنا للتهدئة بسوريا من ثوابت سياستنا وليست مرتبطة باستضافتنا المونديال
14 يونيو 2018 | 11:39 GMT
ميسي يحذر زملاءه من "خطر" نيجيريا وكرواتيا
14 يونيو 2018 | 11:17 GMT
منتخب المغرب يصل سان بطرسبورغ استعدادا لمواجهة إيران
14 يونيو 2018 | 11:01 GMT
التشكيلة المتوقعة لمباراة روسيا والسعودية
14 يونيو 2018 | 10:47 GMT
لوبيتيجي يصل مدريد "حزينا" تمهيدا لاستلام مهامه مع الريال
14 يونيو 2018 | 10:30 GMT
مورينيو يثق في تألق إنجلترا في كأس العالم
14 يونيو 2018 | 10:12 GMT
كوبر يستقر على تشكيلة مصر لمواجهة أوروغواي
14 يونيو 2018 | 09:33 GMT
باولينيو يرى بأن البرازيل "أكثر استعدادا" من مونديال 2014
14 يونيو 2018 | 09:22 GMT
شاهد بالفيديو .. موكب أعلام السعودية على دراجات نارية فخمة وسط موسكو
14 يونيو 2018 | 08:35 GMT
إبراهيموفيتش يتوقع فوز روسيا بمونديال 2018
14 يونيو 2018 | 08:33 GMT
رسميا.. القنوات المغربية ستبث مباريات مونديال روسيا
14 يونيو 2018 | 07:46 GMT
ساعات قليلة على انطلاق مونديال روسيا
14 يونيو 2018 | 07:46 GMT
آل الشيخ يستفز المصريين بتصريح مثير حول مشاركة صلاح في المونديال (فيديو)
14 يونيو 2018 | 07:18 GMT
ولي العهد السعودي يتوجه إلى موسكو لحضور فعاليات افتتاح كأس العالم
14 يونيو 2018 | 07:14 GMT
أمير قطر يؤكد دعم بلاده الكلي للمغرب إذا ترشح لتنظيم مونديال 2030
14 يونيو 2018 | 06:48 GMT
التلفزيون المصري يعلن جدول مباريات كأس العالم التي سيبثها
14 يونيو 2018 | 06:15 GMT
مشجعون إيرانيون يغنون وسط موسكو
14 يونيو 2018 | 04:12 GMT
مشجعو "فريق الفراعنة" يحتفلون في موسكو
14 يونيو 2018 | 04:09 GMT
حفل موسيقي عشية انطلاق المونديال
13 يونيو 2018 | 21:40 GMT
الهولندي كويبرس حكما لمواجهة مصر والأوروغواي
13 يونيو 2018 | 20:46 GMT
لا صوت يعلو على صوت الـ"فوفوزيلا"!
13 يونيو 2018 | 19:45 GMT
بالفيديو.. توقعات مورينيو لمباراة روسيا والسعودية
13 يونيو 2018 | 19:13 GMT
مدرب الأخضر السعودي يحذر من منتخب روسيا
13 يونيو 2018 | 18:27 GMT