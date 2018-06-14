التشكيلة الأساسية للمباراة الافتتاحية لمونديال 2018 بين روسيا والسعودية

سيقص منتخبا روسيا والسعودية، اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، شريط مباريات النسخة الـ 21 من نهائيات كأس العالم 2018، في روسيا.

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب الروسي، ستانيسلاف تشيرتشيسوف، المباراة الافتتاحية للمونديال، بالتشكيلة الأساسية التالية ضد نظيره الأخضر السعودي:

إيغور أكنفييف، ماريو فرنانديز، إليا كوتيبوف، سيرغي إيغناشيفيتش، يوري جيركوف، يوري غازينسكي، رومان زوبنين، ألكسندر ساميدوف، ألكسندر غولوفين، آلان دزاغويف، فيودور سمولوف.

بينما اختار المدير الفني للمنتخب السعودي، خوان أنطونيو بيتزي، التشكيلة الأساسية التالية للأخضر لمواجهة روسيا:

عبدالله المعيوف، أسامة هوساوي، عمر هوساوي، محمد البريك، ياسر الشهراني، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، يحيى الشهري، تيسير الجاسم، سالم الدوسري، محمد السهلاوي.

المصدر: RT

نايف الكوردي