غلطة الشاطر بألف.. ضاعوا في روسيا الشاسعة

تسبب وجود أكثر من مدينة في روسيا تحمل اسم روستوف، بمشكلة لمجموعة من المشجعين السويسريين الذين قدموا إلى روسيا لتشجيع منتخب بلادهم.

واختلط الأمر على المشجعين، فحجزوا للإقامة في فندق بمدينة "روستوف فيلكي"، القريبة من موسكو، بدلا من روستوف على الدون بجنوب روسيا، حيث جرت المباراة بين منتخبي سويسرا والبرازيل ضمن تصفيات مونديال روسيا.

وبعد وصول أفراد المجموعة إلى روستوف على الدون، حاولوا العثور على الفندق، ولكن من دون جدوى. فهرعت سلطات المدينة لمساعدتهم ووفرت لهم الإقامة.

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وفي 16 يونيو، قالت الأنباء، إن مجموعة من المشجعين السويسريين قصدت روسيا لحضور المونديال، بالسيارة عبر أوكرانيا. وخلال ذلك ضل المشجعون طريقهم ودخلوا، دون قصد إلى منطقة العمليات العسكرية في دونباس ووصلوا إلى خط المواجهة. ولكن المغامرة انتهت بشكل سعيد ووصلت المجموعة في المحصلة إلى روسيا بسلام.

المصدر: sportmail.ru

ادوارد سافين