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مدرب سويسرا فخور بمنتخبه بعد التعادل أمام البرازيل

18 يونيو 2018 | 09:17 GMT
مدرب سويسرا فخور بمنتخبه بعد التعادل أمام البرازيل
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Jason Cairnduff / Reuters

أكد مدرب المنتخب السويسري لكرة القدم فلاديمير بيتكوفيتش أنه فخور بفريقه عقب التعادل 1-1 أمام البرازيل المرشحة لنيل اللقب في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الـ5 في مونديال روسيا.

وقال بيتكوفيتش: "أنا فخور بفريقي. البرازيل حصلت على فرص أكثر إلا أننا حافظنا على الأمل. عندما تمكنا من الضغط عليهم والتقدم، قمنا بذلك بشكل جيد جدا. هذه بداية جيدة لدور المجموعات".

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وأضاف في مؤتمر صحفي عقب المباراة "لعبنا جيدا وبذكاء وأنا راض عن كل شيء"، موضحا "أتمنى أن يتم التعامل معنا بجدية. لم نخسر سوى مرة واحدة في المباريات الـ22 الأخيرة، وليس من السهل تحقيق نتيجة جيدة أمامنا، شاهدنا ذلك ضد إسبانيا (1-1 في مباراة ودية قبل البطولة) وضد البرازيل".

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وختم: "أظهرنا أن هذا الفريق يعرف كيف يرد ويؤمن في مؤهلاته".

أما حارس المرمى السويسري يان سومر، فقال "لقد عملنا لعامين من أجل هذه اللحظة. إنه أمر رائع أن نبدأ البطولة بهذه الطريقة".

وتتصدر صربيا ترتيب المجموعة الخامسة بثلاث نقاط بعد فوزها على كوستاريكا بهدف نظيف، فيما يتقاسم المنتخبان البرازيلي والسويسري المركزين الثاني والثالث بنقطة لكل منهما بعد انتهاء الجولة الأولى من مباريات المجموعة.

المصدر: رويترز

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