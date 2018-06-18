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بعثة المنتخب السعودي: عطل فني يصيب طائرة الفريق واللاعبون يتجهون إلى مقر إقامتهم

الرياضة

بعثة المنتخب السعودي: عطل فني يصيب طائرة الفريق واللاعبون يتجهون إلى مقر إقامتهم
Reuters
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هبطت طائرة المنتخب السعودي بسلام في في مطار روستوف، بعد أن طرأ عطل على أحد محركات الطائرة التي كانت تقل الأخضر للقاء منتخب أوروغواي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى.

وقالت بعثة المنتخب السعودي في بيان لها تويتر" إن جميع اللاعبين والطاقم المرافق للأخضر بخير، مشيرة إلى أن عطلا بسيطا طرأ على أحد محركات الطائرة.

المصدر: وكالات

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