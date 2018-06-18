بعثة المنتخب السعودي: عطل فني يصيب طائرة الفريق واللاعبون يتجهون إلى مقر إقامتهم

هبطت طائرة المنتخب السعودي بسلام في في مطار روستوف، بعد أن طرأ عطل على أحد محركات الطائرة التي كانت تقل الأخضر للقاء منتخب أوروغواي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى.

وقالت بعثة المنتخب السعودي في بيان لها تويتر" إن جميع اللاعبين والطاقم المرافق للأخضر بخير، مشيرة إلى أن عطلا بسيطا طرأ على أحد محركات الطائرة.

📄| يود الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يُطمئن الجميع، على سلامة كافة أفراد بعثة المنتخب الوطني بعد عطل فني بسيط في أحد محركات الطائرة التي هبطت قبل دقائق في مطار "روستوف أون دون"، ويتجه الآن أفراد البعثة بسلام إلى مقر إقامتهم. — المنتخب السعودي (@SaudiNT) 18 июня 2018 г.

المصدر: وكالات