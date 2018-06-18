للجماهير التونسية في روسيا

يستهل المنتخب التونسي مشواره في نهائيات كأس العالم 2018 اليوم الاثنين، بلقاء صعب عندما يواجه منتخب إنجلترا عند الساعة التاسعة بتوقيت موسكو في مدينة فولغوغراد.

وبحسب الموقع الرسمي لمدينة فولغوغراد فإنه تمت إضافة 98 حافلة مريحة للمساعدة في نقل المشجعين إلى منطقة الملعب، وذلك قبل 6 ساعات على انطلاق المباراة وتأمين عودتهم بعد انتهاء المباراة بأربع ساعات.

وتم تخصيص مناطق للمشاة خاصة بالمشجعين مجاورة لملعب المباراة، وذلك على شارع لينين وشارع كوبينسكايا وشارع كومسومولسكايا، من أجل تأمين الراحة والأمان للمشجعين كافة.

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وللوصول للملعب من المناطق الجنوبية لمدينة فولغوغراد يجب ركوب الحافلات التي تحمل الأرقام: 2 أو55 أو77.

ومن المناطق الشمالية للمدينة يمكن الوصول للملعب على الحافلات التي تحمل الأرقام: 20 و21 و25.

المصدر:gorvesti.ru

أليكسي اسبر