أحلام تونس تصطدم بصرامة الإنجليز

يفتتح المنتخب التونسي مشواره في بطولة كأس العالم المقامة في روسيا، بمواجهة قوية ضد إنجلترا، ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم أيضا منتخبي بلجيكا وبنما.

وتعد مباراة تونس وإنجلترا غدا بمثابة إعادة لمباراتهما في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة أيضا لمونديال 1998 في فرنسا، وكان الفوز حينها حليف المنتخب الإنجليزي بهدفين نظيفين.

وتحمل تونس آمال جماهيرها والمشجعين العرب لكسب أول نقطة على الأقل في النسخة الـ21 من المونديال الروسي، بعد سقوط الممثلين العرب الثلاثة الآخرين في الاختبار الأول، حيث خسرت السعودية أمام البلد المضيف (0-5)، ومصر والمغرب أمام الأوروغواي وإيران تواليا بنتيجة واحدة (0-1).

وسيكون المنتخب التونسي في مهمة صعبة أمام المنتخب الإنجليزي الصارم والساعي إلى حسم التأهل قبل القمة المرتقبة أمام بلجيكا في الجولة الثالثة الأخيرة. كما يأمل منتخب "الأسود الثلاثة" في محو خيبات البطولات الكبيرة، والتي لم يحقق فيها سوى اللقب اليتيم: مونديال 1966 على أرضه.

وباستثناء تلك النسخة، لم يتخط المنتخب عتبة الدور نصف النهائي في البطولات الكبرى، حيث احتل المركز الرابع في مونديال إيطاليا 1990، وحل ثالثا في كأس أوروبا 1968 في إيطاليا أيضا، واكتفى بنفس المركز في بطولة أوروبا، التي أقيمت على أرضه عام 1996.

المصدر: وكالات