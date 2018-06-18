تشكيلة تونس المتوقعة لمقارعة إنجلترا

يستهل المنتخب التونسي اليوم، مشواره في بطولة كأس العالم المقامة في روسيا، بمواجهة قوية أمام نظيره الإنجليزي ضمن منافسات المجموعة السابعة.

ويتوقع أن يعتمد المدير الفني لمنتخب تونس، نبيل معلول، على التشكيلة التالية لمواجهة "الأسود الثلاثة":

معز حسن، ديلان برون، صيام بن يوسف، ياسين مرياح، علي معلول، إلياس السخيري، الفرجاني ساسي، أنيس البدري، فخر الدين بن يوسف، نعيم السليتي، ووهبي الخزري.

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وتقام مباراة أخرى اليوم ضمن منافسات المجموعة ذاتها، حيث تلعب بلجيكا مع بنما.

وتحمل تونس آمال جماهيرها والمشجعين العرب لكسب أول نقطة على الأقل في النسخة الـ21 من المونديال الروسي، بعد سقوط الممثلين العرب الثلاثة الآخرين في الاختبار الأول، حيث خسرت السعودية أمام البلد المضيف (0-5)، ومصر والمغرب أمام الأوروغواي وإيران تواليا بنتيجة واحدة (0-1).

المصدر: RT + وكالات